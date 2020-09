Município de Alijó oferece caixa de recordações no Dia do Idoso

O Município de Alijó vai assinalar o Dia Internacional do Idoso, que se comemora amanhã, com a oferta de uma Caixa de Recordações aos idosos apoiados pelas IPSS do Concelho. Na impossibilidade de assinalar a data com o habitual convívio presencial, esta lembrança serve para reconhecer a importância, a experiência de vida e a sabedoria da população sénior do Concelho.

Serão os próprios idosos a montar a sua caixa de recordações, o que lhes permitirá executar movimentos de precisão, treinando assim a sua motricidade fina. A construção da caixa a partir do zero serve, simultaneamente, para estimular a sua autoestima e satisfação gerada pela concretização de um objetivo.

Durante esta fase difícil, o Município de Alijó não deixou de olhar pelos seus idosos, em especial os mais frágeis. Sempre que a situação assim o exigiu, avançou com testes de despistagem da Covid-19 para evitar eventuais cadeias de contágio em lares e outras valências das nossas IPSS.

De modo a combater a solidão provocada pela pandemia e a aproximar os idosos dos seus entes queridos, o Município de Alijó ofereceu retratos dos netos a cerca de 200 avós do Concelho. A Câmara também manteve a sua aposta no trabalho em parceira com as IPSS, de forma a melhorar a capacidade das respostas sociais e garantir a satisfação das necessidades dos idosos.