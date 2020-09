Município de Alijó investe em medidas de apoio à comunidade escolar

O Município de Alijó tem procurado intervir, dentro e muitas vezes fora das suas competências, para assegurar todas as condições necessárias para o sucesso deste ano letivo, em parceria com o Agrupamento de Escolas D. Sancho II – Alijó.

No que diz respeito a medidas de apoio à comunidade escolar, o Município continua a assegurar o transporte gratuito para todos os níveis de ensino. De forma a diminuir os encargos das famílias, a Autarquia ofereceu livros de fichas a todos os alunos do 1º CEB e assegurou o pagamento parcial ou mesmo total das refeições escolares do 1º CEB e Pré-Escolar. Continua ainda a apoiar todos os jardins-de-infância e as escolas do 1º CEB com recursos humanos.

Foram alargadas as medidas de apoio ao sucesso escolar. Além do acesso gratuito à plataforma pedagógica “Escola Virtual” a todos os alunos do 2º e 3º CEB e Ensino Secundário, este ano passou a disponibilizar o acesso à plataforma “+ Sucesso Escolar”, direcionada aos alunos do 1º CEB e às crianças da Educação Pré-Escolar. Vai disponibilizar também a plataforma Hypatiamat, dirigida aos alunos do 1º CEB, recomendada pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Estas plataformas são ferramentas pedagógicas online que permitem um estudo e acompanhamento mais dinâmico e atrativo.

A partir deste ano, o Município de Alijó vai implementar uma Academia do Conhecimento da Gulbenkian, dirigida à capacitação dos jovens do 3º CEB, através da promoção do sucesso escolar e a prevenção da indisciplina.

Numa perspetiva transversal e além de todas estas medidas, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE Alijó Educa+) continua o seu trabalho junto da comunidade escolar, através de atividades motivadoras e diferenciadoras.