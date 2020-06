Município de Alijó investe 144 mil euros na Escola Básica de Favaios

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, assinou o contrato de execução da empreitada de conservação e reparação da Escola Básica de Favaios. A obra resulta de um investimento de cerca de 144 mil euros e tem um prazo de execução de oito meses.

Esta intervenção prende-se com a necessidade de proporcionar melhores condições de conforto aos alunos, satisfazer os níveis de desempenho e as exigências funcionais contemporâneas e assegurar a longevidade do património arquitetónico existente. A nova solução vai adequar a construção antiga às novas exigências funcionais dos estabelecimentos de ensino.