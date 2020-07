Município de Alijó instala cinzeiros para evitar beatas no chão

A Câmara Municipal de Alijó vai distribuir cinzeiros pelo concelho no âmbito de uma campanha de sensibilização ambiental que pretende eliminar as beatas de cigarros que se acumulam no espaço público.

“Esta iniciativa de sensibilização ambiental pretende incentivar a adoção de comportamentos mais sustentáveis e mais responsáveis, de modo a evitar que estes resíduos sejam atirados para o chão, reduzindo assim o seu impacto no meio ambiente”, adianta o Presidente da Câmara Municipal, José Paredes.

Os cinzeiros foram totalmente criados e produzidos pelas oficinas da Câmara a partir de materiais que já não tinham qualquer utilidade e foram reaproveitados para este efeito. Estes depósitos de beatas estão a ser colocados nas papeleiras, junto a cafés, restaurantes e outros locais do concelho onde habitualmente as pessoas se descartam de resíduos de tabaco na via pública.

A colocação de cinzeiros torna-se ainda mais pertinente para a população tendo em conta a aprovação pela Assembleia da República, em 2019, da aplicação de coimas a quem atirar pontas de cigarro para a via pública.