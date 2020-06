Município de Alijó iniciou distribuição gratuita de máscaras sociais à população

O Município de Alijó começou, no início desta semana, a entregar máscaras sociais certificadas a todas as Juntas de Freguesia, que ficarão responsáveis por fazer a distribuição por cada um dos habitantes do concelho. As máscaras são reutilizáveis e estão devidamente certificadas pelo CITEVE, cumprindo todas as orientações emanadas para este tipo de produto.

O Presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, e a restante vereação fizeram a distribuição pelas 14 Juntas de Freguesia com o objetivo de permitir a cobertura integral de todos os munícipes com este equipamento de proteção individual. De recordar que a distribuição teve início, durante o mês de maio, com a entrega de máscaras sociais aos alunos que retomaram as aulas presenciais.

Esta ação de distribuição de máscaras de proteção vem ao encontro das recomendações da Direção-Geral de Saúde para o uso generalizado da máscara em espaços coletivos fechados, como supermercados e transportes públicos, a par das medidas de distanciamento social, higienização das mãos e outras medidas de prevenção da propagação do novo Coronavírus.