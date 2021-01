Município de Alijó estende prazo de pagamento da fatura da água, rendas e refeições

A Câmara Municipal de Alijó decidiu estender o prazo de pagamento da fatura do fornecimento de água, rendas municipais e refeições escolares, tendo em conta o novo confinamento geral. O pagamento passa a poder ser feito até 30 dias depois da data de vencimento da fatura do mês de dezembro.

O Gabinete de Crise do Município continua a prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, através da entrega de alimentos e medicamentos. Caso necessite de apoio, o Gabinete de Crise está disponível todos os dias, das 9h00 às 19h00, através do telefone 259957100.

Tendo em conta a entrada em vigor do novo estado de emergência, com a aplicação de medidas mais restritivas, os Serviços Municipais também sofreram alterações que se vão prolongar, pelo menos, até 30 de janeiro.

O atendimento presencial nos Serviços da Câmara Municipal passa a ser feito mediante marcação prévia, que pode ser feita através do telefone 259957100 ou do e-mail info.atendimento@cm-alijo.pt. O acesso aos Serviços Municipais passa a ser feito depois da medição da temperatura corporal.

O Município está também a garantir piquetes para assegurar os serviços essenciais relativos ao fornecimento de água, saneamento e resíduos. É permitido o funcionamento do Mercado Municipal de Alijó, para venda exclusiva de produtos alimentares, às terças e sextas-feiras, de acordo com as regras determinadas pelo respetivo Plano de Contingência.

Está proibida a realização de feiras quinzenais e mensais em todo o território do Concelho de Alijó. Vários equipamentos municipais, nomeadamente a Biblioteca Municipal, o Teatro Auditório e o Núcleo Museológico de Favaios, foram encerrados.