Município de Alijó entrega mais 25 computadores a alunos do 1º CEB

O Município de Alijó entregou mais 25 computadores a alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico para garantir o acesso ao ensino à distância, durante a suspensão das atividades letivas presenciais.

O Presidente da Câmara, José Rodrigues Paredes, sublinha que “esta medida vem no seguimento do que já foi feito no ano letivo anterior e que permitiu assegurar a igualdade nas condições de acesso ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos do Concelho”.

Os novos computadores permitem que os alunos passem a dispor de melhores condições de aprendizagem com um equipamento adequado para assistir às aulas lecionadas online.

Durante esta fase, o Município está também a assegurar o transporte, as refeições e os recursos humanos para acompanhar os alunos que estão em regime de aulas presenciais, por estarem em situação de risco de abandono escolar ou serem filhos de trabalhadores de serviços essenciais.

Em articulação com o Agrupamento de Escolas D. Sancho II, a Câmara Municipal está também a colaborar na distribuição de cabazes de alimentos para alunos sinalizados.

Recorde-se que, já no ano letivo anterior, o Município assegurou condições de acesso ao ensino à distância a todos os alunos, através da aquisição de computadores e equipamentos informáticos, assim como através da reparação e rentabilização de recursos informáticos já existentes.