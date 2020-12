Município de Alijó disponibiliza acesso gratuito à internet em espaços públicos

No âmbito do projeto WiFi4EU, estão disponíveis seis pontos de acesso gratuito à internet em espaços públicos da sede do Concelho.

Esta iniciativa, financiada através de fundos comunitários, vai permitir que os residentes e visitantes possam usufruir, gratuitamente, deste serviço na Praça do Município, no Teatro Auditório, no Mercado, na Biblioteca, nas Piscinas Municipais e no Jardim Matos Cordeiro.

O projeto já está no terreno através da instalação de pontos de acesso Wi-Fi gratuito, alguns dos quais já disponíveis.

A iniciativa WiFi4EU, lançada pela União Europeia, visa proporcionar um acesso de qualidade à Internet aos cidadãos e visitantes, através de pontos de acesso Wi-Fi gratuitos em espaços públicos, tais como parques, praças ou edifícios públicos.

O objetivo da iniciativa é melhorar a literacia digital e complementar os serviços públicos prestados nesses espaços, contribuindo para a qualificação do espaço público. O financiamento da União Europeia cobre a instalação dos equipamentos e da rede de Wi-Fi.