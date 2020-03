Município de Alijó cria Gabinete de Crise para apoiar população mais vulnerável

Tendo em conta a evolução da pandemia do Covid-19, o Município de Alijó criou um Gabinete de Crise para fazer face ao estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

O Gabinete de Crise, além da articulação de operações com todas as entidades, vai garantir a entrega de alimentos e medicamentos à população em situação de vulnerabilidade social, nomeadamente idosos, pessoas dependentes, em isolamento ou sem retaguarda familiar.

Para solicitar o apoio do Gabinete de Crise do Município de Alijó, deverá contactar o telefone 259 957 100, das 9h00 às 17h00.

Esta iniciativa não substitui as relações de vizinhança, nem os serviços prestados pelas IPSS. A estreita colaboração com todas as Juntas de Freguesia do Concelho tem sido fundamental para que tão breve quanto possível consigamos vencer esta batalha.

Desinfeção e Higienização do Espaço Público

O Município de Alijó já está a proceder à desinfeção e higienização de espaços públicos, mantendo assim uma atitude proactiva na prevenção da propagação do Covid-19. Estes trabalhos irão continuar nos próximos dias, por todo o concelho.

Queimas e queimadas desaconselhadas

O Município de Alijó desaconselha a realização de queimas e queimadas durante esta fase, de modo a evitar a ocorrência de incêndios florestais e consequente dispersão dos bombeiros. Mantém-se o apelo para que a população fique em casa e adote comportamentos responsáveis.