Concedido apoio financeiro para construção da Casa Mortuária do Pópulo

A Câmara Municipal de Alijó concedeu um apoio financeiro pontual no valor de 40 mil euros à União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga destinado a apoiar a construção de uma Casa Mortuária, que vem dar resposta a uma necessidade há muito expressa pela população do Pópulo.

A assinatura do protocolo com vista à atribuição deste apoio pontual decorreu a 29 de junho e contou com a presença do Presidente da Câmara de Alijó, José Rodrigues Paredes, e do Presidente da União de Freguesias do Pópulo e Ribalonga, Nuno Filipe Jorge.

O apoio concedido para a construção da futura Casa Mortuária do Pópulo justifica-se pela necessidade de criação de um espaço digno e adequado para acolher velórios, o que assume particular importância na vida em comunidade.