Município de Alijó cede antiga escola primária à Associação dos Amigos de Perafita

O Município de Alijó celebrou, hoje, um contrato de comodato com a Associação dos Amigos de Perafita que prevê a cedência da antiga escola primária da aldeia de Perafita, na Freguesia de Vila Verde.

A assinatura do contrato, que permite que a população volte a usufruir desta antiga escola, decorreu nos Paços do Município na presença do Presidente da Câmara de Alijó, José Paredes, e de representantes da Associação dos Amigos de Perafita.

O edifício encontra-se sem utilização desde o encerramento da escola primária, em 2005. O contrato prevê a cedência do edifício, durante um prazo de 20 anos, para ali ser instalada a sede da Associação e para a realização de atividades que se enquadrem no seu plano de ação.