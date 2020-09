Município de Alijó avança com requalificação do Miradouro de Casal de Loivos

O Município de Alijó vai avançar, a partir de 14 de setembro, com a requalificação do Miradouro de Casal de Loivos, um dos pontos de interesse turístico mais atrativos da Região do Alto Douro Vinhateiro. Esta intervenção, que inclui a construção de estruturas de apoio ao miradouro, resulta de um investimento superior a 380 mil euros, comparticipado através da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior do Turismo de Portugal.

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Paredes, considera que “este investimento vai permitir a valorização do património paisagístico do Concelho e criar ainda mais condições para o crescimento do setor do turismo no Concelho e na Região do Douro”. “É mais um passo que damos no sentido de valorizar uma das nossas maiores riquezas enquanto produto turístico”, sublinha.

O Miradouro de Casal de Loivos, considerado um dos mais impressionantes da paisagem duriense, oferece uma vista panorâmica sobre as encostas repletas de vinhas em socalcos que rodeiam a vila do Pinhão e o rio Douro.

Esta empreitada tem um prazo de execução de um ano, período durante o qual haverá interdição de estacionamento na Rua do Cemitério, junto ao miradouro. Futuramente, o Município de Alijó pretende avançar também com a requalificação da Rua Central de Casal de Loivos, que dá acesso a este Miradouro.