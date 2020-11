Município de Alijó atribui 28 mil euros em apoios adicionais aos bombeiros do concelho

O Município de Alijó atribuiu um apoio adicional às cinco Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho, num valor global de 28 mil euros. Este apoio representa uma majoração de 10 euros por cada 24 horas de integração de cada bombeiro no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), entre junho e setembro deste ano.

Através da atribuição deste apoio, o Município de Alijó reconhece o empenho dos bombeiros do Concelho que abdicam do seu tempo pessoal e familiar para proteger as vidas e os bens da população em geral, durante o período mais crítico do combate aos incêndios florestais.

Este é já o terceiro ano consecutivo que este Executivo Municipal atribui este apoio suplementar ao subsídio que já é concedido anualmente às corporações do Concelho.