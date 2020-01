Município de Alijó assina contrato de execução da Ciclovia do Campo Meão

O Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes, assinou a 10 de janeiro o contrato de execução da Ciclovia do Campo Meão, no âmbito do Plano de Acessibilidades e Mobilidade Urbana Sustentável. O contrato vai agora ser submetido a visto do Tribunal de Contas e só após o visto será feita a consignação.

As obras, que deverão arrancar em breve, têm a duração prevista de 12 meses. A empreitada da Ciclovia, que vai ligar as vilas de Alijó, Favaios e Sanfins do Douro ao longo de 7,4 quilómetros, resulta de um investimento de 458.489€ (+IVA), financiado por fundos comunitários no montante de 302.105,49€.

“O objetivo desta obra é introduzir padrões de mobilidade sustentável, permitir a ligação dos três principais polos urbanos e populacionais, encurtando a distância entre eles, e promover um estilo de vida mais saudável e ativo”, sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Alijó, José Rodrigues Paredes.

A Ciclovia vai unir os três principais polos urbanos e populacionais do concelho, através do Campo Meão entre o lado poente de Alijó e o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro. Serão criadas também zonas de estacionamento para bicicletas, bebedouros, e bancos, na Rua Campo de Tiro, em Alijó, na Rua do Cemitério, em Favaios, e no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Sanfins do Douro, pontos de início e fim da ciclovia.

Com esta obra, o Município de Alijó pretende promover a mobilidade sustentável através do incentivo à utilização da bicicleta como meio de transporte menos poluente. A empreitada foi adjudicada à empresa João Manuel da Silva Teixeira e Filhos LDA, na sequência de concurso público.