Município de Alijó alarga medidas de apoio ao sucesso escolar no ano letivo 2020/21

A Câmara Municipal de Alijó vai alargar as medidas de apoio ao sucesso escolar no ano letivo 2020/2021. Além de disponibilizar novamente acesso gratuito à plataforma pedagógica “Escola Virtual” aos alunos do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, vai também oferecer acesso à plataforma “+ Sucesso Escolar: Aprender, Colaborar e Partilhar”, direcionada aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e a todas as crianças da Educação Pré-Escolar.

As duas plataformas são ferramentas pedagógicas online que colocam à disposição da comunidade educativa formas de estudo e acompanhamento mais dinâmico e atrativo, e que tem a particularidade de disponibilizar aulas interativas, exercícios e testes para avaliação de conhecimentos nas várias áreas curriculares.

Todos os Professores e Educadores do Agrupamento de Escolas também terão acesso às respetivas licenças e receberam formação específica para utilização da plataforma. Estas iniciativas estão enquadradas no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE Alijó Educa+), financiadas pelo NORTE2020.