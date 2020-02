Município Chaves reivindica berço de Camões

Luíz Vaz de Camões – poeta nacional, considerado como uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental – terá visto o mundo pela primeira vez em Chaves. É com esta convicção que a população local reivindica o seu nascimento na cidade flaviense, facto que terá refletido na sua obra poética.

Por uma questão de procura da verdade, o Município de Chaves, em colaboração com o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra, vai organizar nos dias 6 e 7 de março, no Museu de Arte Contemporânea de Chaves, o Encontro temático “A obra, vida e mito: Camões por Chaves”.

Chaves faz parte da história e mitologia que acompanham Camões, razão pela qual se pretende aflorar a temática com os maiores especialistas nesta área, que se deslocarão a Chaves para o debate e apresentação do conhecimento já adquirido sobre as origens do poeta.

A “Família Flaviense de Luís Vaz de Camões” tem sido o tema central de várias publicações, que apresentam indícios sobre as origens flavienses de Luíz Vaz de Camões.