Município avança com a estratégia “Santa Marta 20/30”

O Presidente da Câmara Municipal de Santa de Marta de Penaguião, Luís Machado, lançou no passado dia 25 de Abril, durante as comemorações daquela data, o desafio a todas as forças políticas do executivo municipal para participarem num grupo de trabalho que possa definir, para a próxima década, uma estratégia de desenvolvimento integrado para o concelho, momento que considerou “ser um dia histórico para o concelho” dada a inovadora e pioneira proposta.

O coletivo de trabalho será constituído por elementos do executivo municipal e de todos os partidos com representação na Assembleia Municipal, e irá focalizar vários setores como a saúde, a educação, a segurança, a internacionalização, os mercados, os fundos comunitários, a política fiscal, a política social, os transportes, a economia e o turismo.

Posteriormente, e numa ideia de proximidade para com o território, serão depois convidados a participar em reuniões de trabalho específicas e setoriais, os agentes de cada setor estando previstas a realização de conferências, bem como a discussão pública das matérias propostas.

Apontar novos caminhos para o desenvolvimento socioecónomico do concelho, criar e potenciar mais-valias, valorizar os produtos endógenos, afirmar mais o concelho no contexto regional e nacional, otimizar os fundos do próximo quadro comunitário, são objetivos no documento que será proposto e que, depois de aprovado, constituirá uma importante matriz nas políticas a seguir.

A estratégia SMP2030 – “Santa Marta de Penaguião 2030” deverá ser aprovada durante o ano de 2019.