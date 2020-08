Município abre novo Posto de Turismo em Sabrosa

Abriu hoje ao público o novo Posto de Turismo do Município de Sabrosa, localizado no Jardim do Largo Dr. Sá Fernandes, vulgarmente conhecido como Largo da Fontainha.

Neste Posto de Turismo é possível obter informações sobre todo o território do concelho de Sabrosa e da região duriense, informações úteis aos visitantes sobre ofertas turísticas e ainda realizar a compra de alguns produtos endógenos, de forma acessível para todos os visitantes.

Este posto está aberto todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30, e aos sábados e domingos das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

Este espaço de informação, promoção e divulgação do território sabrosense substitui o serviço que era prestado no antigo Posto de Turismo, agora encerrado e localizado no Auditório Municipal, e vem complementar a estratégia de divulgação e promoção turística do concelho de Sabrosa, acrescentando também serviços àqueles já existentes no concelho.