Municipal de Chaves retoma venda em hasta pública de duas escolas rurais desativadas

A Câmara de Chaves vai realizar uma hasta pública, no dia 31 de maio, pelas 10h30, para alienação de dois imóveis, antigas escolas primárias do concelho.

Os interessados em participar na hasta pública, que decorrerá no Salão Nobre do Edifício da Câmara Municipal, deverão entregar as propostas até às 15h30 do dia anterior (30 de maio).



As duas escolas localizam-se na Freguesia de Ervededo (Escola do Couto, base de licitação – 31.820€), bem como Freguesia de Loivos e Póvoa de Agrações (Escola do Seixo, base de licitação – 5.560€).

Os interessados em participar na hasta pública devem consultar o procedimento de concurso e as normas disciplinadoras na Câmara Municipal de Chaves – Departamento de Coordenação Geral – Gabinete de Notariado e Expropriações – das 09:00 horas às 16:00 horas, no seguinte endereço: 1º andar do Edifício dos Paços do Concelho, Praça de Camões, 5400-150 Chaves.

Refira-se que o valor proveniente da venda das escolas será investido pela autarquia na respetiva aldeia.