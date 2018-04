Mundial de Rallycross em Montalegre: apresentação da prova em Espanha

Depois de ter sido feito em Portugal, a prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Rallycross – a realizar no circuito internacional de Montalegre no último fim de semana deste mês – é agora apresentada publicamente à imprensa, no próximo dia 26, em Ourense (Espanha). A cerimónia pública irá contar, entre outras personalidades, com as presenças dos pilotos estrangeiros Andreas Bakkerud e Janis Baumanis e dos portugueses Mário Barbosa e Joaquim Santos.

Depois da operação em território português no passado mês de março, é a vez da prova portuguesa do Campeonato do Mundo de Rallycross – acontece, nos dias 28 e 29 deste mês, no circuito internacional de Montalegre – ser explicada em Espanha, mais concretamente no Centro Cultural Marcos Valcárcel, na cidade de Ourense. O cenário, refira-se, não é novo. Basta recordar o entusiasmo e o aparato que sucedeu em 2016.

PROGRAMA – Hora portuguesa

14h30 – Ativação MontalegreRX na Calle del Paseo (rua histórica no centro da cidade)

Exposição de Supercars da equipa EKS Audi Sport (Audi S1 RX) e da CompincarRX (Citroen DS3 RX)

Música, Decoração, Monster Truck e Monster Girls

15h30 – Centro Cultural Marcos Valcarcel

(Sede da Diputación de Ourense – Lat: 2.337245, Lon: -7.865820) – Conferência de Imprensa

Oradores:

– Presidente do Município de Montalegre

– Presidente do INORDE

– Representante FPAK / CAVR

– Pilotos

16h30 – Sessão de autógrafos e fotos (Calle do Paseo)

17h00 – Fim da sessão de autógrafos e fotos