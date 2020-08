Mundial de de Rallycross não vai ter público nas bancadas

O Campeonato do Mundo FIA de Rallycross vai regressar a Portugal e ao Circuito Internacional de Montalegre nos próximos dias 10 e 11 de outubro, embora sem público nas bancadas, devido às restrições da FIA, FPAK e DGS quanto à presença de espectadores.

Os efeitos da pandemia mundial de COVID-19 afetaram todas as competições desportivas e o World RX não foi exceção. Depois do anúncio de que as duas primeiras rondas da temporada, na Suécia e Finlândia, serão disputadas à porta fechada, o World RX of Portugal também não terá público nas bancadas do Circuito Internacional de Montalegre, devido às restrições da FIA, FPAK e DGS, que pretendem garantir a máxima segurança sanitária nos eventos de desporto motorizado em 2020.

Assim, a organização a cargo da Câmara Municipal de Montalegre está já a preparar um plano de comunicação, com transmissões online, que pretende levar o espetáculo do Mundial de Rallycross e a beleza da região barrosã a todos os adeptos do automobilismo, em Portugal e no estrangeiro.

A época de 2020 do FIA World RX começa no próximo fim-de-semana, na pista de Höljes, na Suécia.