Muita alegria e animação na edição da UTAD Júnior 2019

Cerca de duas centenas de crianças e jovens participaram na UTAD Júnior 2019, que decorreu de 24 a 28 de junho, com inúmeras atividades preenchidas com muita diversão e muita ciência. Todos os caminhos vieram dar à UTAD. Houve participantes de todos os pontos do país, mas não só. Alguns vieram expressamente do Brasil para esta universidade de Verão.

O lema desta edição, “Liga-te à UTAD”, cumpriu o desafio lançado pela UNESCO para celebrar o “Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos”, propondo-se, com tal iniciativa, uma aprendizagem divertida dos mistérios da ciência.

Várias dezenas de participantes, vindo de longe, ficaram alojados nas residências dos Serviços de Ação Social da UTAD e todos eles, ao longo da semana, puderam aprender ciência num contexto de diversão, integrando-se num vasto leque de atividades pedagógicas, lúdicas e culturais, mas sobretudo num ambiente saudável de convívio de crianças e jovens das diferentes regiões.

A UTAD organizou um programa concebido de acordo com as diversas faixas etárias (entre os 9 e os 16 anos), contemplando cerca de meia centena de desafios. Os participantes, devidamente acompanhados por monitores, docentes e ténicos, ficaram assim a conhecer o ritmo e o espírito da vida académica, os laboratórios, as salas de aulas, os centros de investigação e os espaços desportivos. Para muitos deles, esta aventura irá, certamente, ser útil também no seu processo de escolha vocacional no ensino superior. E a UTAD estará, como sempre, de portas abertas.