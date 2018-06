O piloto português Miguel Oliveira, que compete a nível internacional no Moto 2, esteve neste fim de semana em Vila Real, por ocasião da realização do WTCR, taça internacional de carros de turismo, para participar no Festival de Motos. A organização do circuito aproveitou para homenagear o motociclista, com um troféu de Barro de Bisalhães, ofercido por François Ribeiro e Rui Santos (na imagem).

Na sua página do facebook, Miguel Oliveira dizia-se “orgulhoso por ter recebido um troféu das mãos da organização do WTCR Portugal e do Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos”. À Universidade FM, o piloto – que assiste pela primeira vez às corridas – fez largos elogios à organização, ao público e à qualidade dos pilotos que competem em Vila Real, por estes dias.

As motos ainda não correm no circuito citadino para pontuar, mas houve oportunidade para dezenas de motociclistas nacionais e internacionais sentirem de perto a pista vila-realense, que no passado teve provas de elevado gabarito.