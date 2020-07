MOTIS E LEPI organizam passeio de observação de borboletas nas Serras do Alvão

No passado dia 25 de julho, a MONTIS – Conservação de Natureza e a LEPI – Núcleo de Estudos de Eco-Integridade organizaram um passeio pelas Serras do Alvão dedicado à observação de borboletas presentes na região. Realizou-se, assim, um percurso pela estação da EBIO de Lamas de Olo (Estação da Biodiversidade da Tagis em Lamas de Olo) no qual foi possível observar algumas das borboletas que fazem parte da biodiversidade do Parque Natural do Alvão e discutir a gestão da paisagem relacionada com esta fauna.

Esta atividade contou com a observação e registo de mais de 20 espécies de borboletas algumas delas com uma presença muito localizada no concelho, e ainda se observou alguns exemplares de outros invertebrados vulgarmente conhecidos por bichos pau, libelinhas, libélulas e aranhas.