Mostra Gastronómica de Vila Pouca de Aguiar com sabores para todos os gostos

Uma dezena e meia de restaurantes do concelho de Vila Pouca de Aguiar decidiu aderir à mostra gastronómica de cabrito, castanhas e cogumelos! De 1 a 3 de novembro, haverá o melhor da gastronomia transmontana, venda de produtos e animação musical, em especial com o Baixinho do Fado na sexta e a Ana Bacalhau no sábado à noite.

A variedade dos produtos confecionados é imensa, desde logo nas entradas: caldo de castanha, míscaros em tacho de pão, pataniscas ou quiche de cogumelos, cremes e aveludados…e há também quem opte por refeições ligeiras em petiscos como pipis de cogumelos ou costelinhas, em hambúrgueres com castanha e cogumelos ou ainda saladas especiais…

Agora, a mesa posta de principais que saciam os apetites mais abundantes tem cabrito assado com castanhas, arroz de cogumelos ou míscarada. E estes produtos do monte ainda combinam com vitela, javali ou polvo. E sobre a mesa, ainda os doces de castanha como bolo, brownie, creme, mousse, pudim ou tarte, e doce de míscaros com queijo e mais sugestões adocicadas.

Organizada pelo Município e EHATB, a XVIII Mostra Gastronómica inclui as refeições nos locais de restauração e as atividades socioculturais decorrerão no Mercado Municipal (sexta: atelier infantil e workshop de cogumelos; sábado: teatro, animação com Acrepes, Ustag e Alvão, atelier infantil e workshop de culinária; domingo: caminhada, atelier infantil e magusto popular); e uma exposição temática na Biblioteca Municipal.

De volta à gastronomia, Alvão Village, Casa de Chá (Pedras Salgadas), Complexo Snack Bar, Costa do Sol, Escalhão, Europa, Ferreirinho, Girassol, Hamburgueria Balas, Jardim das Sopas, Nascente do Corgo, O David, O Tijolo, Tasca do Tó e Três Velhotes são os locais onde poderá degustar as iguarias gastronómicas regionais.