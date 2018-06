Mostra do ensino profissional e mostra escolar

O Município de Vila Real vai realizar, de 4 a 8 de junho, a III edição da Mostra do Ensino Profissional e V Mostra Escolar, duas iniciativas que contam com a participação de todos os estabelecimentos de educação e ensino do concelho que, num ambiente descontraído e alegre, vão partilhar com a comunidade os diferentes projetos educativos desenvolvidos ao longo do corrente ano letivo, bem como toda a oferta educativa existente.

Ao longo de cinco dias, a Praça do Município vai ser palco de diversas e interessantes atividades de animação, dinamizadas pelos diversos estabelecimentos de educação e ensino da rede pública, privada e cooperativa do concelho de Vila Real, do ensino pré-escolar ao ensino secundário e ensino profissional, assim como por outras entidades.

Os visitantes, de modo particular as crianças e jovens, vão poder, ainda, assistir a outras atividades organizadas pelo Município de Vila Real, em parceria com diversas instituições do concelho, nomeadamente teatro, demonstrações, exposições, workshops, desporto, jogos, entre outras, que certamente serão do seu agrado.

No dia 5 de junho, a partir das 20h30, a APCVR brindará o público presente na praça do Município com uma pequena atuação, a que se seguirão, às 21h00, as atuações do Colégio Moderno de S. José. De 5 a 8 de junho, entre as 10h00 e as 13h00, poderão ser visitadas as exposições “Territórios do Lince Ibérico” e “Quando a Terra aquece, o que acontece?”, patentes no Parque Natural do Alvão. A Escola Fixa de Trânsito marcará também presença na praça do Município com a sua pista de prevenção rodoviária. No dia 5 de junho destaca-se a participação da Escola Superior de Saúde – UTAD que, em colaboração com a Unidade Móvel de Saúde, irá promover ações de sensibilização, uma Sessão de Programação e Robótica às 10h00, organizada pelo Colégio Moderno de S. José e a atuação das crianças da Santa Casa da Misericórdia sobre o tema “Os direitos das crianças”.

Durante a manhã do dia 6 de junho, e integrado no Programa das Mostras, decorre o Desfile de Primavera, com a presença de cerca de 1700 crianças que irão percorrer as ruas da cidade, uma iniciativa que tem como objetivo divulgar os projetos pedagógicos desenvolvidos durante o ano letivo 2017/18 nos diversos estabelecimentos de ensino. Nesta noite atuarão a Escola Profissional Agostinho Roseta, o Conservatório de Música de Vila Real, a Escola Secundária de S. Pedro e a Escola Secundária Camilo Castelo Branco.

No dia 7 de junho, a noite será animada pelo Agrupamento de Escolas Morgado Mateus. No dia 8, da parte da manhã, a Filandorra apresentará a peça “Os músicos da aldeia”, ficando a noite a cargo do Nuclisol Piaget e do Agrupamento de Escolas Diogo Cão.

Salienta-se o facto de a Mostra do Ensino Profissional e a Mostra Escolar serem iniciativas que se enquadram no objetivo permanente das Cidades Educadoras – Associação Internacional da qual Vila Real faz parte desde 2004 – “Aprender, trocar, partilhar e, por consequência, enriquecer a vida dos seus habitantes”- onde se promove o envolvimento ativo de toda a comunidade escolar e não escolar.