Mostra do Desporto e da Juventude em Vila Real

Nos dias 21 e 22 de setembro a praça do Município voltará a ser o palco da Mostra do Desporto e da Juventude, uma iniciativa da Autarquia que visa dar visibilidade às associações juvenis e desportivas através da divulgação das atividades que desenvolvem. Ao longo destes dois dias, os clubes e associações de modalidade de Vila Real, que estarão representados nos vários expositores que a autarquia disponibilizará para este efeito, brindarão o público com as suas exibições e performances.

Este será também um fim-de-semana repleto de atividades desportivas e radicais, com imensa adrenalina à mistura, como air bungee, trampolim, insufláveis e, em estreia este ano, uma piscina insuflável onde os jovens poderão dar uns mergulhos, entre outras brincadeiras.

Na programação destaca-se também a realização de dois workshops temáticos que certamente serão do agrado de todos. O primeiro acontecerá no sábado, dia 21 de setembro, e versará sobre “Cuidados do Rosto e Maquilhagem”, numa parceria com a FLORMAR. O segundo workshop, no domingo, dia 22, será dedicado à confeção de “Brunch’s Saudáveis”, seguido de degustação, e terá como formadora a dietista Cláudia Maranhoto, com o apoio da “Grão a Grão”. Estes workshops terão lugar nos claustros da Câmara Municipal, a partir das 15h00.

A XIII Gala do Desporto, a realizar no dia 20 de setembro, nos claustros do ex-Governo Civil, marcará o arranque deste fim-de-semana, numa cerimónia que visa reconhecer e premiar os talentos desportivos locais que mais se destacaram na época 2018/19