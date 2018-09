Nos dias 22 e 23 de setembro a praça do Município voltará a ser o palco das Mostras do Desporto e da Juventude, duas iniciativas da Autarquia que visam dar visibilidade às associações juvenis e desportivas através da divulgação das atividades que desenvolvem. Ao longo destes dois dias os jovens e a população em geral poderão assistir a várias exibições dos clubes e associações de Vila Real que estarão igualmente representados nos vários expositores que a autarquia disponibilizará para este efeito.

Os jovens terão ao seu dispor um conjunto de atividades desportivas e radicais com imensa adrenalina à mistura, nomeadamente, air bungee, arborismo (slide, trampolim), escalada, salto negativo, insufláveis e mesas de matraquilhos. Haverá ainda animação musical, no sábado à noite com o DJ Vila-realense João Ladislau, e no domingo à tarde com a Associação Juvenil Wavemoment.

A XII Gala do Desporto, a realizar no dia 21 de setembro, no Teatro de Vila Real, marcará o arranque deste fim-de-semana, numa cerimónia que visa reconhecer e premiar os talentos desportivos locais que mais se destacaram na época 2017/18.