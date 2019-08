Mostra de Produtos Locais na XXI Feira do Linho em Ribeira de Pena

De 1 a 4 de agosto, realizou-se a XXI Feira do Linho – Mostra de Produtos Locais de Ribeira de Pena. O desfile “O Linho está na Moda” marcou o início do maior certame do concelho. Os coordenados concebidos por Fernando Nogueira e inspirados na devoção à Sra. da Guia deslumbraram o público que encheu a Praça do Município.

A cerimónia oficial de abertura decorreu, no dia 2 de agosto, e contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel João de Freitas que aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho que tem sido efetuado em Ribeira de Pena no âmbito da aplicação das novas medidas de defesa da floresta.

No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, referiu que era importante “dignificar e valorizar a produção artesanal do linho, apostando na inovação, na versatilidade e na criação de novos produtos de linho de reconhecida qualidade que, aliando tradição e modernidade, abrem as portas a novos mercados e a novas oportunidades de negócio para este sector tradicional”.

Ao longo dos três dias, passaram pela feira centenas de visitantes que tiveram oportunidade de apreciar e comprar os produtos de setenta artesãos, produtores locais e empresários da região.

Esta edição foi animada pela Banda Music´Loisir oriunda de Saint Galmier (França), pelos Grupos de Bombos do concelho, pelo Grupo de Cavaquinhos “Os Apimentados”, pelo Grupo de Cavaquinhos de Ribeira de Pena, pelo Grupo de Cantares “Os Artesãos da Trofa” e pelo Rancho Folclórico Juvenil de Balteiro.

Em simultâneo, decorreram as Festas da Vila em honra de Nossa Senhora das Angústias e do Divino Salvador onde atuaram os Karetus, o Leandro, os Hi-Fi e a Ana Malhoa.

A XXI Feira do Linho foi organizada pelo Município de Ribeira de Pena e pelos EHATB com objetivo de dar visibilidade aos produtos locais, em particular, à produção artesanal do linho.