A Mostra de Presépios 2020 e a iluminação de Natal já estão no centro histórico, embelezando esta zona da cidade e trazendo o espírito Natalício de todas as Freguesias. Não deixe de visitar esta tradição recente e deslumbre-se com a beleza e qualidade dos presépios das 20 Juntas de Freguesias, do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município e da Guarda Nacional Republicana.