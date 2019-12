Mostra de presépios foi vandalizada

Na mesma semana em que decorreu a sua inauguração, vários presépios da Mostra patente nas ruas do Centro Histórico foram alvo de vandalismo. No total, foram danificados os presépios das Freguesias de Andrães, S. Tomé do Castelo e Justes, Constantim e Vale de Nogueiras, Mouçós e Lamares e o do CCD dos Trabalhadores do Município, chegando os culpados a roubar partes dos mesmos.

A Câmara Municipal de Vila Real, em resposta a este ato “desrespeitoso” publicou um comunicado em que “apela a que não se repita”, lamentando a falta de civismo e de respeito pelo trabalho realizado por parte dos vândalos. “Nos últimos anos, o Município de Vila Real tem procurado tornar o Natal mais bonito no centro histórico, dinamizando uma exposição de Presépios. Para isso tem contado com uma preciosa parceria com as Juntas de Freguesia, coletividades, cidadãos individuais e com o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Município.

Todos colocam o seu empenho e dedicação em verdadeiras obras de arte, que oferecem à cidade como presente de Natal (…).Para quem não gosta do Natal ou do trabalho que o Município leva a cabo em parceria com esta instituições, sugerimos que não visite a exposição. Não vale a pena estragar ou roubar”, declarou a autarquia vila-realense, acrescentando que, no espírito de natal, de partilha e comunhão, “não faz sentido” fechar os presépios ou colocar seguranças a vigiá-los. “Manteremos a nossa decisão de embelezar Vila Real e acreditamos que a pequeníssima minoria que se dedica a destruir não poderá condicionar o prazer que tantos retiram de visitar a Exposição de Presépios”, concluiu o município, em comunicado.

CR