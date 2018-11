O encanto do Natal está prestes a chegar à Bila Natal. O programa de atividades que o município preparou para animar esta quadra festiva foi apresentado, no dia 26 de novembro, e reúne quatro dezenas de atividades para todos os públicos.

Para além das iniciativas que já se tornaram uma referência nesta época do ano, como a Mostra de Presépios, que conta com a participação das 20 freguesias do concelho e do CCD do Município de Vila Real, ou o Mercado de Natal que, depois do sucesso alcançado no ano passado, volta à Praça do Município com muitas propostas de presentes de Natal diferentes e originais, privilegiando os produtores e artesãos locais, muitos outros eventos foram preparados para tornarem esta quadra festiva particularmente especial.

As iniciativas Eco-Natal, que procura passar a mensagem da sensibilização ambiental e do desenvolvimento sustentável, com o apoio dos Estabelecimentos de Educação e Ensino, Natal ao Centro e Natal Radical são algumas das propostas que voltam a integrar a programação da Bila Natal deste ano.

Os concertos de Natal, no dia 19 de dezembro, pelo Conservatório Regional de Música, no dia 20 de dezembro, pelo Coral da Cidade de Vila Real, com a participação do Coro Misto de Mouçós, e no dia 29 de dezembro, pelo Coro de Câmara D’Ouro, com a participação da Banda de Música da Cumieira, são igualmente boas apostas para quem quiser aproveitar ao máximo o espírito da época. A XIII Corrida S. Silvestre Cidade de Vila Real cumprirá também a tradição percorrendo as ruas da cidade, no dia 29 de dezembro.

Os mais novos voltam a ter uma atenção especial neste Natal, com muitas atividades previstas no âmbito do Serviço Educativo do Município, como a Festa de Natal na Piscina Municipal e as Férias de Natal na Biblioteca.

O programa da passagem de ano começa no dia 30 de dezembro, com a Mostra de Fim d’ano, que contará com a transmissão do programa Somos Portugal da TVI. A cantora Áurea e a DJ DjOaNa serão as anfitriãs da noite mais longa do ano, que terá início às 16h00 do dia 31 de dezembro, com o madeiro de ano. Terminará já 2018 adentro, numa festa que juntará na Praça do Município não só muitos Vila-realenses, mas também visitantes que já se habituaram a fazer de Vila Real o seu destino de eleição para dar as boas vindas ao ano novo.

