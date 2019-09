Mostra de Inovação e Tecnologia na UTAD

Summer Innovation Campus volta pelo segundo ano consecutivo a mostrar às empresas o que se faz na universidade.

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) realiza a 26 de setembro, o 2º Summer Innovation Campus, evento onde se pretende que Academia e Empresas criem sinergias para “aumento da inovação e do empreendedorismo no desenvolvimento económico da região”.

O objetivo é fazer uma “fusão entre a Academia e Mercado” onde a partilha do conhecimento resultante da investigação feita na UTAD possa ser mostrado às empresas para, em conjunto, gerar soluções de resposta às necessidades de mercado.

O programa do 2º Summer Innovation Campus engloba um conjunto de atividades para “pensar e inspirar”. O objetivo é estimular o conhecimento e a interação, entre investigadores e empresas, estudantes e demais interessados, com as Engenharias, as Ciências, a Administração e as Empresas para que, em conjunto, possam diminuir a distância entre conhecimento e mercado e entre profissionais e estudantes.

Simultaneamente, realiza-se um evento de apresentação de projetos e ideias originários da primeira edição do concurso de ideias INOV@UTAD, em que decorre a entrega dos prémios aos vencedores da edição de 2018. Esta exposição, em formato pitch, visa garantir a visibilidade aos projetos e ideias, apresentadas aos investidores, no sentido de criar condições para que novas ideias e novos produtos cheguem ao mercado. Será também lançado novo desafio de inovação que decorre até ao final de 2019.

Será ainda realizado um Innovation Market, onde serão exibidas novas tecnologias, projetos, ideias resultantes de vários concursos e de empresas. E para que não falte energia, será promovido um convívio entre membros das empresas, investigadores e público em geral, com atividades de lazer, nos momentos de pausa, onde haverá intervenção lúdica e pontual de grupos de estudantes do Departamento de Letras, Artes e Comunicação, que conferirá um toque de informalidade ao evento.

Para finalizar o dia, um sunset temático vai incluir provas de vinhos regionais e de outros produtos locais, junto à entrada da do Edifício da Reitoria, que inclui música e animação, numa forma de celebrar o cruzamento entre os diversos públicos e estimular o networking.