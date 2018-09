O Município de Vila Real promoveu nos dias 22 e 23 de setembro, na Praça do Município, mais uma edição da Mostra de Desporto e da Juventude. Esta iniciativa da autarquia, que surge no âmbito das políticas municipais de desporto e da juventude, veio dar espaço e visibilidade às associações juvenis e coletividades desportivas do concelho, que assim têm oportunidade de mostrarem ao público Vila-realense as atividades que desenvolvem, bem como atrair jovens para as respetivas associações de modalidade e coletividades desportivas.

À semelhança das edições anteriores, os jovens tiveram ao seu dispor um conjunto de atividades desportivas e radicais com imensa adrenalina à mistura, nomeadamente, air bungee, arborismo (slide, trampolim), escalada, salto negativo, insufláveis e mesas de matraquilhos. Houve também lugar para iniciativas das associações e ainda animação musical.

No dia 22 de setembro decorreram demonstrações de karaté, pela Akademia de Karaté de Vila Real, de ciclismo e BTT, pelo Grupo de Cicloturismo, Ciclismo e BTT Bilabikers, e ainda de Ginástica Artística, pelo Ginásio Club de Vila Real. No sábado à noite a animação musical ficou a cargo do DJ Vila-realense João Ladislau.

No dia 23 de setembro, a associação Juvenil Wavemoment deu a conhecer um pouco do seu trabalho na área musical e a Associação de Taekwondo brindou o público com uma demonstração desta arte marcial.

Ao longo deste dois dias passaram pela Praça do Município cerca de 3000 pessoas, entre jovens participantes e público em geral, que puderam visitar os expositores e assistir às brilhantes exibições dos clubes e associações de Vila Real, nomeadamente, Abambres Sport Club, Academia de Ténis de Mesa, Associação Desportiva e Cultural da Escola Diogo Cão, Associação de Andebol de Vila Real, Associação Ténis Mesa de Vila Real, Associação de Natação do Nordeste, Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, Associação Regional Natação Norte, Grupo de Cicloturismo, Ciclismo e BTT Bilabikers, Akademia de Karaté Vila Real, Basket Club de Vila Real, Clube de Vila Real, Clube de Ténis de Vila Real, Grupo Desportivo de Pomarelhos, Orimarão, Sport Club de Vila Real, Sport Vila Real e Benfica, Taekwondo Clube de Vila Real, Vespa Clube e Associação Juvenil Wavemoment.

A Gala do Desporto, no dia 21 de setembro, foi um dos pontos altos deste fim-de-semana dedicado à juventude e ao desporto, com uma cerimónia que reconheceu e premiou os talentos desportivos locais que mais se destacaram na época 2017/18. Destaca-se aqui o Prémio Carreira que este ano foi entregue, a título póstumo, ao Vila-realense José Alves Areias, perante uma plateia de mais de 350 pessoas.

Esta Gala foi ainda abrilhantada pelas exibições da Orquestra Júnior Acrolat”in, PT Academy, Classe de Ginástica de Representação do GCVR e pela animação e boa disposição das “Marias Malucas Romeiras de Portugal”.

