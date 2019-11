Mostra da Floresta anima outono em Vila Real

Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, o Município de Vila Real promove mais uma edição da Mostra da Floresta, uma iniciativa que celebra as cores e os sabores da Floresta, bem como a importância da fileira florestal para o concelho.

A exposição temática, na Praça do Município, volta a ser um dos pontos altos desta Mostra, cujo programa é aberto a toda a população. A iniciativa “Floresta à Mesa” regressa também, dando a provar os melhores sabores da época nos restaurantes aderentes. A montaria ao javali, às 8h30, a iniciativa Falcoaria| exibição de voo, às 10h30, complementada com uma palestra sobre aves de rapina, às 14h30, e o Javali no Pote, a partir das 18h00, são os eventos em destaque no sábado dia 9 de novembro.

O Programa encerra no dia 10 de novembro, domingo, com o já tradicional Magusto Popular, a partir da 16h00, na Praça do Município, para o qual tanto Vila-realenses como visitantes estão convidados.

O programa de animação é também digno de destaque contando com a participação de várias associações culturais do concelho. A animação do dia de abertura ficará a cargo do Grupo de Cantares da Casa do Professor e da Tuna de Bisalhães. No sábado, a animação será assegurada pelo Rancho Recreativo e Folclórico de Borbela e do Grupo de Danças e Cantares “O Cantaréu”. No domingo, a festa está também garantida com as atuações do Grupo de Bombos “Os Janotas”, do Grupo de Cantares de Santa Marinha e do Grupo de Cantares e Concertinas do Rancho Etnográfico de Borbela.

RESTAURANTES ADERENTES

Bons Tempos Restaurante e Petiscos, Curva 24, Hotel Quinta do Paço, Tralha Wine Tapas Bar, Le Buffet – Hotel Miracorgo, Restaurante A Viúva, Restaurante Convívio, Restaurante Grill O Costa, Restaurante Maranus, Restaurante Miraneve, Restaurante Paulo.