Montalegre: reunião do Executivo em Venda Nova

Mais de 20 anos volvidos, uma reunião do executivo municipal de Montalegre voltou a sair dos Paços do Concelho. Aconteceu nas instalações da sede da junta de freguesia da Venda Nova, perante uma sala repleta de populares que, atentos, assistiram ao debate dos assuntos descritos na ordem de trabalhos.

O propósito desta aposta passa por contribuir para a promoção do conhecimento e intervenção cívica dos munícipes nas reuniões deste órgão autárquico. Pela manhã, estava prevista uma visita ao território da freguesia anfitriã que ficou adiada devido ao mau tempo. Discutir problemáticas locais e identificar pontos comuns, promovendo sinergias com as freguesias no sentido de estimular a coesão territorial, são também os objetivos destas reuniões fora dos Paços do Concelho.