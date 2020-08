Montalegre: reunião com diretora regional do ICNF

Na sequência da reunião corrida em junho último, a diretora regional do Norte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Sandra Sarmento, regressou a Montalegre para debater assuntos relevantes para a população.

Depois de já ter sido reforçada a vigilância, a visitação no Parque Nacional da Peneda-Gerês voltou a estar em cima da mesa, no sentido de criar um plano com regras estruturantes para o local.

Alguns agricultores do concelho estiveram presentes e relataram evidências dos prejuízos causados pelos javalis na produção agrícola. O executivo pretende soluções urgentes e sugeriu a permissão de batidas por um período mais alargado em concertação com a vizinha Espanha.

Os ataques de lobos a animais também estiveram em análise.