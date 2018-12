O Município de Montalegre em conjunto com a MJP Promotions confirmam os rumores que chegaram a acordo para sediar, nos dias 10 e 11 de agosto, uma das provas da série internacional sancionada pela FIA, Global Rallycross Championship (GRC) de 2019.

O Global Rallycross Championship – Europe 2019 vai disputar-se em 11 a 12 corridas e a luta pelo título de campeão do GRC Europe Series terminará numa Grande Final em Outubro. O GRC contará duas classes: GRC Titans e GRC Supercars. A classe GRC Titans será, monomarca, baseada no Pantera RX6, desenvolvido pela MJP. Estes carros são construídos em chassis tubular, corpo em fibra de carbono, 4×4, motor 2.3L turbo com 750nm de binário e 530bhp. Esta será uma catgoria onde se preve uma competitividade fantástica A GRC Supercars é uma classe onde podem participar os já conhecidos e espectaculares supercars actuais de rallycross de todos os campeonatos FIA. Em Montalegre além destas duas classes, o evento terá uma corrida de suporte Super1600 com pilotos portugueses e internacionais.

A partir de 2020, outras séries GRC de todo o mundo participarão numa Final Mundial anual para coroar o vencedor da Global Rallycross Cup. O gigante da televisão desportiva Eurosport é um dos parceiros estratégicos do Global Rallycross Championship. Todas as etapas do GRC tem transmissão televisiva, em em sinal aberto para todo o mundo, do resumo alargado das corridas de sábado e directo das finais de domingo, através da Eurosport 1 ou 2. Terão também live stream, via internet, de todas as corridas do fim de semana através do Eurosport Player. Existirá também um magazine semanal do GRC emitido pela Eurosport durante a semana, após os eventos.

O presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves, afirmou: “Montalegre tem orgulho em continuar nos grandes palcos do Rallycross. Estamos muito satisfeitos de ter chegado a acordo com o Global Rallycross Championship, na pessoa do seu CEO Max J. Pucher, para trazer ao nosso circuito este auspicioso campeonato. Representamos não só a região, mas também Portugal, nesta modalidade que sempre soubemos acarinhar. Conseguimos trazer este evento no verão e permitir que também os nossos emigrantes desfrutem deste magnífico espectáculo!”

O director do Global Rallycross, Max J. Pucher afirmou: “É a estratégia claramente definida da MJP e do GRC revitalizar o que fez do Rallycross o melhor desporto motorizado focado no piloto e trazer de volta o drama e a ação que o rallycross proporcionava aos seus apaixonados fãs. Levar as corridas do GRC às pistas verdadeiras de rallycross é um elemento importante para alcançar isto. Trazer Montalegre para o calendário não foi fácil, mas estamos mais do que felizes por termos conseguido. Quero agradecer ao povo de Montalegre pelo seu apoio inabalável ao Rallycross. Estamos ansiosos para ver mais de dez mil espectadores a aplaudir os nossos pilotos no circuito de Montalegre em agosto. Nos últimos anos o Rallycross tornou-se um dos desportos motorizados mais populares do mundo. É simplesmente fantástico termos Montalegre no nosso calendário de 2019!”

