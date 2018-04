Montalegre prepara-se para “Sexta 13”

primeira “Sexta 13” do ano acontece já esta semana (há uma outra em julho). Um evento de gala que coloca Montalegre na primeira linha da curiosidade nacional. O maior espetáculo de rua de Portugal promete voltar a surpreender os milhares de visitantes que são aguardados ao longo dos próximos dias.

Apostar na contínua «inovação» e «criatividade»- É desta forma que o presidente da Câmara de Montalegre projeta a primeira “Sexta 13” do ano. Não seguir este caminho, esclarece Orlando Alves, «é meio caminho andado para a degenerescência daquilo que tem de continuar a constituir uma força motora muito grande do desenvolvimento do concelho». O autarca defende que esta bitola deve ser seguida «não só na “Sexta 13” como todos os demais eventos e todas as realizações em que a Câmara Municipal de Montalegre se apruma e que no contexto nacional está bem posicionada e até dá cartas».

ESPAÇO DA RESTAURAÇÃO

Para a presente edição, o líder do município explicou: «vamos continuar a centrar na zona do Castelo o espaço preferencial da realização da “Sexta 13” e, complementarmente, ter também espalhados pela vila alguns painéis Led para que, quem não consegue entrar no Castelo, tenha a perceção daquilo que naquele local e àquela hora está a acontecer». Neste sentido, garantiu Orlando Alves, «vamos contingentar o acesso ao Castelo, isto é, a partir de determinada altura será vedado o acesso à zona onde o grande espetáculo acontece». No que concerne a novidades, vai ser criado «um espaço da restauração, que ficará nas traseiras da Câmara e na Rua Vítor Branco, onde vamos ter esplanadas de “comes e bebes” para que as pessoas possam, em família ou com amigos, ter uma zona mais recatada para poder relaxar ou descomprimir um pouco o desconforto de estar muito tempo em cima das pernas, e onde se pode também degustar alguma bebida». Ato contínuo, disse: «iremos, também, alterar o palco principal aqui na Praça do Município, onde vamos ter a partir das 02h00 da manhã os Blind Zero. Iremos alterar o posicionamento do palco de forma a que se crie aqui um ambiente mais luminoso e de maior visibilidade».

ESTRADA “MONTALEGRE-CHAVES” TRANSITÁVEL

Como oportunamente noticiamos, o troço da estrada municipal 508 que liga Vilar de Perdizes a Meixide vai voltar a receber automóveis a partir desta sexta-feira. O presidente da Câmara de Montalegre confia nesta decisão: «continuo a ter fé, e aquilo que o empreiteiro me diz é que sim, que vamos ter condições para fazer a acessibilidade a Montalegre já pelo traçado novo da nova Estrada Municipal 508. Será naturalmente ainda uma estrada em tuvenan. Não haverá tempo para colocar alcatrão». Ainda sob esta matéria, concluiu: «estamos, também, com vontade de corrigir a entrada da estrada no território de Chaves, porque a divisão do território faz-se num alto e numa curva. Vamos corrigir e vamos deixar, depois de obviamente acertarmos e combinarmos estas coisas com o colega de Chaves, à cota que tem de estar para que, quando a Câmara de Chaves o entenda, possa dar continuidade ao projeto sem que nós tenhamos de voltar atrás e mexer na nossa parte».