Montalegre: Pilar del Rio dinamizou sessão Comunidade de Leitores

Pilar del Río, esposa do saudoso escritor José Saramago, único nobel da literatura portuguesa, foi a dinamizadora da sessão de Montalegre (via online) que marcou o início da quarta edição da Comunidade de Leitores, com a obra “Ensaio sobre a Cegueira”.

Um trunfo de relevo que abrilhantou o encontro numa conversa cheia de interesse e boa disposição, onde foram desvendados pormenores únicos da obra. Recordamos que estamos perante encontros mensais entre os membros das diferentes comunidades de leitores – constituídas nos municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura, Vila Verde e na Universidade do Minho – que continuarão a ser realizados na terceira quarta-feira de cada mês, das 17h30 às 19h00, no formato digital.

Esta iniciativa é organizada pela Casa do Conhecimento e pelos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho, com a colaboração das Casas do Conhecimento dos Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila Verde. Em representação do município de Montalegre, marcou presença a vereadora da educação, Fátima Fernandes.