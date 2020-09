Montalegre: mais de 250 mil euros investidos na formação desportiva

A Câmara Municipal de Montalegre selou esta tarde a renovação que tem mantido no apoio à formação desportiva do concelho através da assinatura de protocolos com quatro coletividades: Centro Desportivo e Cultural de Montalegre; Grupo Desportivo Associação Recreativa e Cultural de Vilar de Perdizes; Grupo Desportivo e Cultural de Salto e Academia de Futebol e Futsal “Abelhas Azuis”.

O investimento ultrapassa os 250 mil euros. Os apoios são os seguintes:

CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE MONTALEGRE

(Futebol | Campeonato de Portugal – Série A) – 110.000€

GRUPO DESPORTIVO ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE VILAR DE PERDIZES

(Futebol | A. F. Vila Real – Divisão de Honra “Série B” | Futsal) – 58.000€

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE SALTO

(Futebol | A. F. Vila Real – Divisão de Honra “Série B” | Futsal) – 58.000€

ACADEMIA DE FUTEBOL E FUTSAL ABELHAS AZUIS

(Futsal | A. F. Vila Real) – 32.000€