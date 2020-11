Montalegre: Cruz Vermelha realiza testes rápidos à Covid-19

A partir desta sexta-feira, a delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Montalegre inicia a realização de testes rápidos à COVID-19. Este novo serviço ao dispor da população realiza-se numa valência do Pavilhão Multiusos, espaço cedido pela autarquia. Os testes, bem como outras informações, podem ser obtidos no local ou através do número 935 941 259. Os interessados podem fazer esta operação às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 16 e as 17 horas.

O presidente da delegação de Montalegre referiu: «pretendemos aumentar a capacidade de testagem instalada, à data realizada apenas pelo Centro de Saúde, introduzindo um método de diagnóstico complementar ao atualmente existente, que reforçará a prontidão na identificação de casos positivos, auxiliando na adequação do comportamento individual e, particularmente, na tomada de decisão por parte das entidades municipais responsáveis pela gestão desta situação pandémica».

André Silva esclareceu ainda que «não será realizada testagem utilizando o método molecular de RT-PCR. Em Montalegre, realizaremos testes à Covid-19 pelo método de deteção de antigénio, com leitura rápida (15 minutos), porque pretendemos contribuir para a quebra o mais precoce possível das cadeias de transmissão».

A reboque, acrescentou: «pretendemos uma postura de complementaridade e de colaboração pelo que desejamos estar ao serviço dos barrosões e ao lado das demais forças vivas concelhias que combatem esta pandemia e ao dispor da Comissão Municipal de Proteção Civil».