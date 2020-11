Montalegre: campanha de venda de vitelos para ajudar produtores pecuários

Até 18 de dezembro, os agricultores do concelho de Montalegre, proprietários de vitelos, podem fazer inscrição na Cooperativa Agrícola do Barroso a fim de venderem os seus animais.

Uma campanha – surge na sequência do que ocorreu em abril passado – que visa combater as dificuldades que o mundo agrícola padece em virtude da crise epidémica da Covid-19.

Os animais não podem ter mais de um ano, com peso máximo até 220 kg. Recorde-se que falamos de uma parceria que envolve a Câmara de Montalegre, a Cooperativa Agrícola do Barroso e o grupo Jerónimo Martins.

De referir que, no passado mês de outubro, a autarquia de Montalegre, em articulação com a Cooperativa Agrícola do Barroso (Coopbarroso), voltou a incentivar a produção pecuária do concelho. Desta feita, foram atribuídos cerca de 50 mil euros à exploração de pequenos ruminantes. Foi ainda anunciado que o aparecimento de nova exploração recebe 4.000 euros.