Montalegre oferece 4 mil quilos de batata ao Banco Alimentar Contra a Fome

A Câmara de Montalegre acaba de oferecer 4 mil quilos de batata de consumo ao Banco Alimentar Contra a Fome. Um gesto, em parceria com a Cooperativa Agrícola do Barroso (Coopbarroso), cujo objetivo é contribuir para ajudar famílias que atravessam carências agravadas pela pandemia da covid-19.

«Em boa hora o fizemos porque estamos a integrar-nos num movimento cívico de apoio às franjas mais desfavorecidas da nossa sociedade. Portugal continua a ser um país pobre. As desigualdades são escandalosamente grandes. O fosso está a acentuar-se. A própria classe média está quase a desaparecer. Isto obriga a que se repense a forma de estruturar o país », referiu o presidente da autarquia, Orlando Alves.

«Seguiram para o Banco Alimentar quatro mil quilos de batata dos nossos produtores. Foram oferecidos pela Câmara Municipal. É uma atitude de louvar. Há muitas famílias no país com dificuldades. Não temos muito mas com o que temos queremos contribuir para que essas famílias possam ter acesso a este produto de qualidade», sublinhou Nuno Sousa, Presidente da Cooperativa Agrícola do Barroso (Coopbarroso).