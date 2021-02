Montalegre: autarquia desafia agricultores a apostar na produção da batata

Até final deste mês estão abertas as inscrições para a Campanha da Batata de Semente. Trata-se de uma iniciativa que está a ser potenciada pela Coopbarroso com o apoio do Município de Montalegre.

Atualmente são apenas cinco os agricultores que produzem a batata de semente, mas é expectativa do presidente da Cooperativa que haja cada vez mais agricultores a optar por esta produção.

São cerca de cinco hectares de terrenos no barroso que estão afetos à batata de semente.

Face à enorme procura da batata de Montalegre, este ano, além da produção de batata de semente certificada, a aposta também irá incidir na batata de consumo. Informações adicionais: 276 009 132 ou coopbarroso@gmail.com