Montalegre: Autarquia assinou protocolo com bombeiros

A autarquia assinou, ontem, um protocolo com as duas corporações de bombeiros do concelho. O documento estabelece cooperação para apoio à constituição do dispositivo especial de combate a incêndios rurais em Montalegre e Salto. Com este acordo, fica assegurada uma capacidade adequada de resposta a este flagelo em todo o território do concelho, 24 sobre 24 horas, sem comprometer a eficiência na resposta às restantes ocorrências no âmbito da proteção e socorro que, de acordo com o histórico no período considerado, aumentam em virtude do incremento sazonal da população emigrada.

De sublinhar que, com este compromisso, que vigora até meados de outubro, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montalegre (AHBVM) recebe 13.000,00 euros, enquanto a congénere de Salto adquire 12.250,00 euros.