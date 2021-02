Montalegre abre 4ª edição da Comunidade de Leitores

Montalegre abre, no próximo 17 de março, a quarta edição da Comunidade de Leitores da Rede Casas do Conhecimento. O encontro acontece, pelas 17h30, com o livro “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago. Está já garantida a presença de um elemento da fundação do único nobel da literatura portuguesa. Mais pormenores serão divulgados oportunamente.

Recordamos que estamos perante encontros mensais entre os membros das diferentes comunidades de leitores – constituídas nos municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura, Vila Verde e na Universidade do Minho – que continuarão a ser realizados na terceira quarta-feira de cada mês, das 17h30 às 19h00, no formato digital. Esta iniciativa é organizada pela Casa do Conhecimento e pelos Serviços de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho, com a colaboração das Casas do Conhecimento dos Municípios de Boticas, Montalegre, Paredes de Coura e Vila Verde.