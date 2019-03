Mondinense Bruno Ferreira na lista do PSD à eleições europeias

A Comissão Política Distrital (CPD) do PSD Vila Real decidiu por unanimidade, na reunião alargada que se realizou no dia 26 de fevereiro, indicar o nome de Bruno Ferreira, presidente da Secção do PSD Mondim de Basto, para representar o distrito na lista do partido às próximas eleições europeias, que se realizam a 26 de maio.

Bruno Ferreira tem 35 anos, é natural de Mondim de Basto e possui uma vasta experiência em assuntos europeus, onde se destacam a seleção, em 2013, para consultor da Comissão Europeia para a Agenda Digital e os convites para Embaixador Português das iniciativas da Comissão Europeia “eSkills for Jobs 2015/2016” e “Europe Code Week”. Nas últimas eleições europeias integrou a equipa de campanha do atual Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Para Fernando Queiroga, Presidente da CPD, “esta indicação aconteceu com naturalidade e consenso, tendo em consideração a experiência do Bruno Ferreira e as suas capacidades pessoais, profissionais e políticas. É um dos quadros do PSD no distrito de Vila Real com enorme valor e com um futuro promissor. A escolha reforça a estratégia do PSD Distrital de integrar nas suas listas candidatos cujo mérito está acima de qualquer outro critério.”

Para Bruno Ferreira “esta indicação foi uma agradável surpresa pelo acolhimento que teve no órgão distrital. É uma honra poder representar o distrito de Vila Real, o PSD e o PPE numas eleições decisivas para o futuro da Europa e para a definição do projeto comunitário.”

Este será o primeiro ato eleitoral da nova CPD, que se propôs unir o PSD e preparar as eleições europeias e legislativas, em 2019, e as autárquicas, em 2021.