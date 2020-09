Mondim de Basto: Voluntariado Jovem desenvolveu ações de Proteção Ambiental

A Câmara Municipal de Mondim de Basto, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, realizou uma edição do Programa ‘Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas’.

O Município de Mondim de Basto colocou no terreno o programa ‘Proteger o que é Nosso’ que decorreu entre os dias 20 de julho e 28 de agosto. Durante este período 11 voluntários, divididos em dois grupos e por quinzenas efetuaram limpeza de Espaços Florestais, Parques de Merendas e Percursos Rupestres, propuseram-se a desenvolver ações de sensibilização sobre o período critico e vigilância fixa.

Ainda neste âmbito, a autarquia de Mondim de Basto, pôs em prática a proposta de Inês Ferreira, ‘Brigada Verde’ vencedora do Orçamento Participativo de 2020. Esta proposta contou com 8 voluntários e teve como objetivo a limpeza de espaços Florestais e a Vigilância Ativa.

Esta iniciativa decorreu entre os dias 20 de julho e 07 de setembro, duas vezes por semana.

A defesa da natureza e a proteção ambiental é de extrema importância para o Município de Mondim de Basto, e o Executivo Municipal tem posto em prática um conjunto de medidas que visam a preservação do meio ambiente.