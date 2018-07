O Município de Mondim de Basto assinou o contrato para a execução da empreitada de “Beneficiação Energética do Edifício de Habitação Social”.

O objetivo desta intervenção consiste em dotar o edifício de características físicas e funcionais que aumentem a eficiência energética e a utilização de energias renováveis para autoconsumo.

A intervenção incluirá também o melhoramento geral das condições de funcionamento e segurança, nomeadamente no que diz respeito às partes comuns das instalações de água, eletricidade e comunicações, bem como outros trabalhos de construção civil que contribuam para a beneficiação geral do edifício.

Decorrido o procedimento de contratação pública, através da realização do concurso público desta empreitada, a autarquia vê assim reunidas as condições para avançar com a formalização do contrato com a empresa Reabilitarco, S.A. Aguarda-se, entretanto, o visto do Tribunal de Contas para dar início à obra.

Esta empreitada tem um prazo de execução de seis meses, representa um investimento total de 624 803,64 euros, sendo que as operações que visam melhorar a eficiência energética representam um custo elegível de 568.646,82 € e será comparticipado em 85 % pelo Norte 2020. O valor dos restantes trabalhos será inteiramente assumido pela autarquia.